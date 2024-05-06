Московский НПЗ «Газпром нефти» вошел в пятерку лучших работодателей России

Московский нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия «Газпром нефти» вошли в первую пятерку самых привлекательных работодателей России в рейтинге национальной HR-премии «Талантист». Исследование провело АНО «Россия — страна возможностей» вместе с кадровым агентством ANCOR.

Рейтинг составили на основе опросов потенциальных сотрудников, которые оценили работодателя по ряду критериев. В их число вошли размер заработной платы, финансовая стабильность, долгосрочная занятость, рабочая атмосфера, а также возможность соблюдения баланса между работой и личной жизнью.

Ключевое предприятие «Газпром нефти» в столичном регионе — Московский НПЗ считается одним из лучших работодателей среди промышленных предприятий города.

«Московский НПЗ обладает всеми преимуществами современного работодателя. Стабильность и благоприятные условия для работников гарантирует развитая система социальной поддержки. На предприятии есть прекрасные возможности для профессионального развития и карьерного роста», — рассказал пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.

Он добавил, что сотрудники имеют возможность осваивать самые современные технологии на специальной образовательной платформе, включающей учебно-тренировочный полигон, компьютерно-тренажерные комплексы, цифровые модели технологических установок и VR-технологии.

Предприятие проводит комплексную модернизацию, внедряет новые технологии и самое современное оборудование. Кроме того, у завода есть собственный спортивный и медицинский комплекс для сотрудников. А на территории разбили собственный парк.

На Московском НПЗ создана своя программа подготовки кадров, предусматривающая взаимодействие с вузами, колледжами и школами. Лучших студентов отбирают на специальных кейс-чемпионатах, организованных специалистами, где команды решают производственные задачи. Выпускников учебных заведений принимают и по целевому набору.

В конце января сервис по поиску работы HeadHunter назвал «Газпром нефть» лучшей промышленной компанией среди самых популярных работодателей. Компания стала лидером списка второй год подряд. Исследование провели на основе голосования 600 тысяч соискателей вакансий со всей России.