сегодня в 15:17

Сообщивший о неполадках Airbus успешно сел в аэропорту Шереметьево

Посадка рейса Airbus A-321, который ранее сообщил о технических неполадках, успешно прошла в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости .

Самолет рейса Москва — Оренбург ранее развернулся после вылета из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов.

Как рассказали в Росавиации, решение о возвращении в аэропорт принял экипаж лайнера авиакомпании Nordwind.

При этом сначала пилоты хотели сесть в нижегородском аэропорту, но потом взяли курс на Шереметьево.