Победительница конкурса провела онлайн-урок русского языка для студентов Коломны

Учитель русского языка и литературы Каширской школы № 9 Жанна Карасева, победитель муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», провела для студентов профилей «Русский язык» и «Литература» онлайн-урок русского языка.



Жанна Карасева использовала различные методы обучения, чтобы стимулировать активное участие студентов и помочь им лучше усвоить материал. Например, для повторения разрядов местоимений школьники заполняли анкету одноклассника, в которой нужно было указать местоимения в соответствии с определенными характеристиками. Также они приняли участие в музыкальной разминке, во время которой должны были определить разряд местоимения, прозвучавшего в песне.

«Мне очень понравился урок. Учитель очень интересно объясняла материал, и я все хорошо поняла», - поделилась шестиклассница Мария Иванова.

Студенты, мечтающие стать педагогами, выразили благодарность Жанне Карасевой за интересный и познавательный урок.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.



«Учитель не платит за аренду (жилья – ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», - добавил Воробьев.