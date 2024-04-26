Мытищинцы стали участниками VI международной исторической акции «Диктант Победы»

В мытищинском городском округе сегодня работали 28 площадок, где каждый желающий мог принять участие в очном написании диктанта.

Диктант победы — это не просто акция. Объединяя сотни тысяч людей разных профессий и возрастов, она стала актом противостояния попыткам изменить историческую правду.

Чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, депутаты представительного органа местного самоуправления, представители МГЕР, юнармейцы, представители мытищинского городского казачьего общества и регионального отделения ДОСААФ, а также жители городского округа Мытищи присоединились к патриотической акции «Диктант Победы».

«Уверена, этот опыт подарил всем участникам не только новые знания, но и чувство сопричастности к поколению наследников победителей. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в „Диктанте Победы“!», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.