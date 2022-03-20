РИАМО - 20 мар. За минувшие сутки в России госпитализирован 2551 человек с коронавирусом, это на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта (4564), сообщает оперштаб.

За последние 24 часа в стране выявили 31 035 случаев заболевания, умерли 434 пациента, выздоровели 74 675 человек.

С начала пандемии в России было выявлено 17 582 692 случая заражения Covid-19, скончались 364 492 человека, вылечились 16 209 942 пациента.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг и по телефонам «122» или 8-800-2000-112.

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