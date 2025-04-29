Москвичам напомнили о перекрытиях с 16:30 вторника из-за репетиции парада

Во вторник с 16:30 будет временно перекрыто движение в центре Москвы из-за репетиции парада Победы. Водителям напомнили, что лучше построить маршрут заранее, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение закроют на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади с 16:30 до 19:00, еще на ряде центральных улиц и набережных — с 17:30 и до окончания мероприятия.

Повторно будет закрыто движение на участках Садового кольца, Нового Арбата и Большого Каменного моста с 22:30, на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта — с 23:30 до окончания мероприятия. Двустороннее движение организуют в районе Таганской площади с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля.

В Дептрансе напомнили, что на участках, где будут действовать временные ограничения, нельзя парковаться. В том числе будут закрыты подземные пешеходные переходы.

Ранее стало известно, что китайский автобренд Hongqi предоставит 30 автомобилей для празднования 80-летия Великой Победы. На представительских минивэнах и флагманских седанах будут передвигаться почетные гости парада.