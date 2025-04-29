Сбитый дрон упал почти на дом Ивана Тургенева в Орловской области

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Губернатор Клычков: осколки сбитого БПЛА упали у дома Ивана Тургенева под Орлом

В Орловской области, подвергнувшейся ночной массированной атаке украинских БПЛА, один из дронов сбили над музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново» — усадьбой матери писателя Ивана Тургенева. Осколки беспилотника рухнули на открытое пространство и не повредили культурные объекты, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

Обломки беспилотника упали около дома-музея И. С. Тургенева и ограды Тургеневского дуба. На месте вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали.

«Ничего из наследия орловского писателя не пострадало», — подчеркнул глава Орловской области.

По словам Клычкова, после проведения необходимых мероприятий музей великого русского писателя возобновит работу в штатном режиме.

Минувшей ночью над Орловской областью сбили 12 украинских беспилотников, заявлял губернатор. Пострадавших и повреждений нет.