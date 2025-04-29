Сбер оценил потенциал привлечения средств в ПДС к концу 2025 года

В Сбере назвали условия, при которых средства в ПДС достигнут триллионов рублей

С момента запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС), по данным Минфина, в нее уже вступили свыше 4 млн россиян, а общий объем взносов достиг 300 млрд рублей. 200 млрд из этих средств поступило в СберНПФ. Так, с начала 2025 года оформлено 1,2 млн договоров на сумму более 23 млрд рублей, сообщили РИАМО в СберНПФ.

Среди основных преимуществ ПДС отмечается государственное софинансирование в течение 10 лет (до 36 тыс. рублей в год), налоговые вычеты, возможность перевести средства накопительной пенсии в программу, а также защита вложений на сумму до 2,8 млн рублей.

«В прошлом году программа только начинала свою работу, и многие россияне еще присматривались к условиям. Тем не менее результат оказался впечатляющим — 220 млрд рублей накоплений. Сегодня, по мере роста доверия и положительного опыта участников, темпы притока средств заметно ускоряются. Если хотя бы 10% граждан начнут откладывать по 3 тыс. рублей в месяц, то с учетом государственного софинансирования и инвестиционного дохода совокупные накопления могут достичь триллионов рублей уже в ближайшие годы», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Государство работает над дополнительными мерами поддержки ПДС, в частности, обсуждаются налоговые стимулы для работодателей, которые софинансируют вклады сотрудников, и запуск семейных накопительных продуктов.