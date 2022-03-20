РИАМО - 20 мар. В столице за сутки госпитализировали 116 человек с Covid-19, это на 32,1% меньше, чем днем ранее (171), сообщает городской оперштаб.

К аппаратам ИВЛ в Москве подключены 145 человек с коронавирусом.

За сутки в столице выявили 928 случаев коронавируса, вылечились 988 человек, умер 31 человек.

С начала пандемии в городе выявили 2 729 249 случаев инфицирования, выздоровели 2 533 045 человек, скончались 42 427 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>