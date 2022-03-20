РИАМО - 20 мар. Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил под Житомиром. В данном месте находились иностранные наемники, сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, данным ударом были уничтожены свыше 100 военнослужащих и боевиков.

Еще 19 и 20 марта с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» российские ВС ликвидировали крупную военную топливную базу ВСУ, которая находилась в Николаевской области.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.