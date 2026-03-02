Эксперты сравнили вклад и накопительный счет по доходности

Эксперты объяснили, в каких случаях выгоднее выбрать вклад, а когда — накопительный счет. Доходность и условия зависят от целей и ситуации на рынке, сообщает Life.ru .

Накопительный счет дает свободный доступ к деньгам: средства можно снимать и вносить без потери уже начисленных процентов. Руководитель аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова пояснила, что это ключевое отличие от вклада, где при досрочном снятии доход часто пересчитывают по сниженной ставке.

В первые месяцы банки предлагают по накопительным счетам повышенные проценты, иногда сопоставимые с депозитами. Однако затем доходность обычно снижается. Максимальные ставки часто действуют при выполнении условий — активном использовании карты или подключении сервисов.

Первый зампред правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская отметила, что вклад выгоден тем, кто готов разместить деньги на срок без снятия: ставка фиксируется и обычно выше. Директор по развитию продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев добавил, что при ожидании снижения ставок разумно зафиксировать доходность по вкладу на 3–12 месяцев.

Основатель SharesPro Денис Астафьев сообщил, что средняя максимальная ставка топ-10 банков уже снизилась до 14,26%. По его словам, потенциал дальнейшего снижения сохраняется, поэтому важно не гнаться за краткосрочными акциями, а заранее закрепить приемлемую доходность.

