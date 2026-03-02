Сломанный аппарат СКТ стоил жизни пенсионерке из Комсомольска-на-Амуре

Житель Комсомольска-на-Амуре сообщил, что его пожилая родственница умерла после задержек с проведением спиральной компьютерной томографии. Родные считают, что обследование можно было провести раньше, сообщает КомсаNews .

По словам мужчины, после флюорографии с выявленными затемнениями в обоих легких женщина обратилась к терапевту городской поликлиники № 1 за направлением на спиральную компьютерную томографию. Ей сообщили, что аппарат неисправен и находится в городской больнице имени Шевчука № 2, поэтому обследование перенесли на неделю.

Повторные визиты, как утверждает родственник, результата не дали — направление пациентке не выдали. Состояние женщины ухудшалось, и через несколько недель семья вызвала скорую помощь. Ее доставили в инфекционную больницу, где провели СКТ и выявили множественные метастазы.

Мужчина рассказал, что медики инфекционной больницы были удивлены задержкой. По его словам, ему пояснили, что аппарат во второй городской больнице не будет работать минимум полгода, а пациентов с подозрением на онкологию обычно направляют сразу в инфекционную больницу. Через два дня после обследования женщина скончалась.

Родственники намерены обратиться в компетентные органы с просьбой проверить действия медицинских работников.

