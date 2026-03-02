Суд отменил оправдательный приговор главарю банды «желтых хризантем»

Банда в начале 2000-х держала в страхе московских ювелиров. Преступники маскировали оружие под букеты цветов, совершая дерзкие ограбления. В 2014 году Балихин получил пожизненное за серию разбоев и убийств. Но в 2024 году он признался в новых эпизодах, что заставило суд пересмотреть дело. Однако в 2025 году коллегия присяжных оправдала его по дополнительным обвинениям в убийствах.

Это решение продержалось недолго. Апелляционная инстанция отменила оправдательный вердикт, указав на нарушения уголовного законодательства.

Теперь дело отправили на новое рассмотрение. Заседание назначено на 25 марта.

