РИАМО - 20 мар. За 2021 год порядка 200 тыс. горожан воспользовались услугами Федеральной налоговой службы в московских центрах «Мои документы». В МФЦ предоставляют 20 услуг данной службы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чаще всего москвичи в 2021 году обращались за оформлением свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физлица (ИНН). За год было обработано свыше 113 тыс. таких заявлений. В феврале текущего года почти вдвое увеличилось число обращений за свидетельством ИНН по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Второй по популярности стала услуга «Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц» (более 27 тыс. обращений), на третьем месте - «Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика» (19 тыс.).

Во флагманских офисах МФЦ и во Дворце госуслуг на ВДНХ жители столицы могут подать документы на открытие юрлица или на регистрацию ИП и крестьянского (фермерского) хозяйства. Для этого желающим следует обратиться в один из офисов с пакетом документов, прием проводится без предварительной записи.

В столичных центрах госуслуг горожанам доступны свыше 280 государственных услуг, 98% из них предоставляются вне зависимости от места регистрации заявителя.