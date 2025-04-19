FT: Великобритания нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике

Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете планируют призвать к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на крайнем севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда.

Отмечается, что отчет готовит команда независимых экспертов под руководством экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона.

В НАТО уверены, что Гренландии нужно продолжать оставаться в составе Дании. Североатлантическому альянсу необходимо и дальше сотрудничать, чтобы противостоять РФ и КНР в Арктике, рассказал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.