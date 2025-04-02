В НАТО уверены, что Гренландии нужно быть частью Дании

В НАТО уверены, что Гренландии нужно продолжать оставаться в составе Дании. Североатлантическому альянсу необходимо и дальше сотрудничать, чтобы противостоять РФ и КНР в Арктике, рассказал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС .

Гренландия все еще находится в составе Дании. Однако это широкий вопрос, связанный с установлением контроля над Арктикой.

«Все арктические страны НАТО, включая США, должны активно сотрудничать для противостояния с Россией и Китаем», — отметил Рютте.

Он добавил, что у стран Североатлантического альянса не хватает ледоколов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.