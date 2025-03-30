Гренландия будет американской, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».

США имеют серьезные планы по присоединению Гренландии, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманскую область.