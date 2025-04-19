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NYT: вопрос новых пакетов военной помощи Киеву в США не обсуждается

США не поднимали вопрос выделения новых пакетов военной помощи Украине, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The New York Times (NYT).

По словам источников, эту тему не обсуждают ни Конгресс, ни Белый дом.

Отмечается, что теперь американскую администрацию волнует, что она может получить от Киева, а не наоборот.

Кроме того, по словам европейских чиновников, у них нет гарантий того, что США будут обмениваться разведданными с Киевом в будущем.

Ранее США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Соответствующую информацию Пентагон подтверждал в марте 2025 года.

Позднее Белый дом прокомментировал ситуацию, отметив, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.