«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Добрый рассказал, что в Суджанском районе Курской области, после того как территория была освобождена от ВСУ, обнаружили тело девочки, предположительно, 10 лет, с отрубленной головой.