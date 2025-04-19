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На Новосибирск обрушился сильный снегопад и ветер

В ночь на 19 апреля на Новосибирск обрушился сильный снегопад с ветром, сообщает РИА Новости .

В городе наблюдается типично зимняя погода. Отмечается, что выпал снег, а температура воздуха составляет около минус 5 градусов.

Кроме того, город настигла сильная метель.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до 22 апреля до 21 часа синоптики ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. В этот период в Москве и Подмосковье ожидается аномальная жара.