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Кравцов: в российских школах будет единое расписание уроков

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах введут единое расписание уроков. По его словам, работа инициативой уже завершающей стадии, сообщает РИА Новости .

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», -отметил он.

Ожидается, что штатные расписания в школах позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

Ранее учащиеся гимназии имени Е. Примакова Одинцовского городского округа заняли первое место в региональных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и получили путевку на участие во всероссийском финале турнира.