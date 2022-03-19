РИАМО - 19 мар. Российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он рассказал о подготовке терактов во Львове, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что руководство Украины знает об этих планах националистов, но не препятствует им, так как планирует «представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы целенаправленную атаку российских вооруженных сил».

По его словам, целью данных терактов является усиление давления на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны, а также предоставления стране допвооружения.

Конашенков уточнил, что с начала спецоперации на Украине уничтожены свыше 200 беспилотных летательных аппаратов, более 1,4 тыс. танков и иных боевых бронированных машин, порядка 150 установок реактивной системы залпового огня и другое вооружение.

РФ начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Решение об этом принял глава государства Владимир Путин.