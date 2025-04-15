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Обвал произошел в шахте «Садкинская» в Ростовской области

Утром во вторник в подземной горной выработке шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел обвал породы, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в момент ЧП в забое находились около 75 работников. Шахтеры были подняты на поверхность.

«По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, горные спасатели приступили к работам. На место обрушения в шахте также выехали представители районной администрации.