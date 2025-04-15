Психотерапевт рассказал, как воспитать альтруизм в детях

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Врач Хамидуллин: альтруизм в детях воспитывается через модель поведения

Альтруизм в человеке можно воспитать. Для этого есть несколько эффективных методов, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

Первым врач назвал модель поведения.

«Дети учатся через наблюдение. Взрослые, проявляющие альтруизм, могут вдохновить детей на подобные поступки», — сказал Хамидуллин.

Затем он отметил важность обсуждения значимости помощи и ощущений, связанных с добрыми поступками.

По его совам, важно и привлечение к волонтерству.

«Участие в социальных проектах или волонтерских акциях помогает развивать альтруизм, сплачивая семьи и сообщества», — добавил психотерапевт.

Хамидуллин подчеркнул важность создания среды поддержки. Это поддержка в школе и в семье, где ценности взаимопомощи и сотрудничества прививаются.