РИАМО - 19 мар. Колонны автомобилей под российскими триколорами и с буквами Z и V на стеклах проехали по дорогам городского округа Коломна. Там прошли сразу 3 автопробега в поддержку российских военных, сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев.

Он уточнил, что мероприятия организовали общественные и военно-патриотические организации округа. Они выехали показать, что хоть и находятся далеко, но не остаются в стороне от спецоперации на Украине.

«Сейчас наша армия выполняет непростую задачу. И мы поддерживаем наше государство, наших солдат, нашего президента в очень важном деле – борьбе с нацизмом и геноцидом. Формы поддержки, конечно, бывают самые разные, но смысл у них один – мы «Zа мир», «Zа праVду» и #СвоихНеБросаем», - написал Гречищев в своем Telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.