РИАМО - 19 мар. Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиад в Турине и Сочи Екатерина Лобышева провела мастер-класс по конькобежному спорту для жителей ЛДНР, которые временно проживают в пункте временного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие прошло в субботу в конькобежном центре «Коломна». Для многих детей из Донбасса это были первые попытки встать на коньки.

В ходе благотворительной акции еще провели массовое катание на коньках. В рамках него гости всех возрастов могли свободно покататься по льду конькобежного центра. Все участники мероприятия получили памятные подарки, бесценный опыт и хорошее настроение.

В мероприятии также принимал участие гендиректор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов. Помощь в проведении акции оказал региональный волонтерский корпус «Мособлспорт» и добровольцы Коломны.