РИАМО - 19 мар. Народный артист России Николай Басков рассказал, что всегда любил Россию и не представляет себе иного места, где он мог бы находиться.
В субботу в Красногорске прошел благотворительный концерт для беженцев из Донбасса, организованный властями Московской области по инициативе Баскова. Артист также пригласил выступить на концерте Полину Гагарину.
Артист добавил, что считает Россию частью своей системы жизни. Басков рассказал, что ему сложно комментировать отъезд из страны других исполнителей и музыкантов. Артист считает, что у них по этому поводу есть свои причины и мнение. Басков добавил, что он поступил так, как ему велела совесть.
Ранее Николай Басков во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов рассказал, что беженцам из Донецкой и Луганской народных республик необходимо оказывать не только гуманитарную, но также моральную и психологическую помощь. Басков подчеркивал, что все сферы должны быть задействованы для помощи тем, кто покинул Украину. Басков ранее организовал несколько благотворительных концертов для беженцев из Донбасса.
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