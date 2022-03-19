РИАМО - 19 мар. Народный артист России Николай Басков рассказал, что всегда любил Россию и не представляет себе иного места, где он мог бы находиться.

В субботу в Красногорске прошел благотворительный концерт для беженцев из Донбасса, организованный властями Московской области по инициативе Баскова. Артист также пригласил выступить на концерте Полину Гагарину.

«Я всегда любил только одну страну - это Россия. <…> Я человек, который никогда не инвестировал в Запад, у меня нет счетов, у меня нет второго гражданства. Я чисто российский житель, и я не представляю себе другого места, где бы я мог находиться, кроме своей родины», - сказал Басков.

Артист добавил, что считает Россию частью своей системы жизни. Басков рассказал, что ему сложно комментировать отъезд из страны других исполнителей и музыкантов. Артист считает, что у них по этому поводу есть свои причины и мнение. Басков добавил, что он поступил так, как ему велела совесть.

Ранее Николай Басков во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов рассказал, что беженцам из Донецкой и Луганской народных республик необходимо оказывать не только гуманитарную, но также моральную и психологическую помощь. Басков подчеркивал, что все сферы должны быть задействованы для помощи тем, кто покинул Украину. Басков ранее организовал несколько благотворительных концертов для беженцев из Донбасса.