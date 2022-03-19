РИАМО - 19 мар. Благотворительный концерт в Красногорске является очень важным, так как в него был вложен посыл любви и уважения, сообщил народный артист России Николай Басков.
В субботу в Подмосковье проходит концерт для беженцев из Донбасса, инициатором проведения которого стал Басков.
«Для меня такие концерты, как для человека, который уже почти четверть века поет на сцене, - это очень важные концерты. Они важны для меня не только по внутренней и психологической составляющим, я даже готовлюсь к ним по-другому», - сказал Басков.
По его словам, после концерта люди должны выйти из зала совершенно обновленными и счастливыми.
Он уточнил, что мало кто из его коллег поддерживает подобные акции и концерты. Басков выразил надежду, что его душевный порыв поддержат и другие артисты. Он считает очень важным, что на такие благотворительные концерты приезжают популярные и востребованные певцы.
Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале. Их разместили в специальных пунктах и обеспечили всем необходимым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказывать прибывшим максимальное внимание и поддержку.
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