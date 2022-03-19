РИАМО - 19 мар. Благотворительный концерт в Красногорске является очень важным, так как в него был вложен посыл любви и уважения, сообщил народный артист России Николай Басков.

В субботу в Подмосковье проходит концерт для беженцев из Донбасса, инициатором проведения которого стал Басков.

«Для меня такие концерты, как для человека, который уже почти четверть века поет на сцене, - это очень важные концерты. Они важны для меня не только по внутренней и психологической составляющим, я даже готовлюсь к ним по-другому», - сказал Басков.

По его словам, после концерта люди должны выйти из зала совершенно обновленными и счастливыми.

«В каждой ноте есть определенные вибрации и децибелы. Вот эти вибрации и децибелы я направляю на то, чтобы они (зрители - ред.) на какое-то время вообще забыли обо всем, чтобы они чувствовали себя абсолютно счастливыми и любимыми», - добавил артист.

Он уточнил, что мало кто из его коллег поддерживает подобные акции и концерты. Басков выразил надежду, что его душевный порыв поддержат и другие артисты. Он считает очень важным, что на такие благотворительные концерты приезжают популярные и востребованные певцы.

Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале. Их разместили в специальных пунктах и обеспечили всем необходимым. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказывать прибывшим максимальное внимание и поддержку.