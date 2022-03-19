РИАМО - 19 мар. Днем в субботу в трех московских аэропортах отменили или задержали 59 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 5 рейсов задержаны, 8 отменены. В аэропорту Домодедово задерживаются 7 рейсов, 13 отменили. В Шереметьеве 3 рейса задержали, 23 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержек и отмен нет.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее несколько западных стран закрыли свое небо для самолетов из РФ и прекратили авиасообщение со страной в ответ на проведение военной спецоперации на Украине.