«Сгорел заживо»: в Краснодаре в ДТП с троллейбусом водитель Lada мгновенно погиб

В центре Краснодара 16 августа около 16:40 на улице Орджоникидзе произошла смертельная авария с участием троллейбуса. Водитель Lada допустил столкновение с общественным транспортом, после чего его машина вспыхнула. Полицейские пытались помочь мужчине, но не смогли. Видео момента аварии опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

На опубликованных кадрах видно, что троллейбус двигался по главной дороге на улице Октябрьской. В этот момент водитель Lada ехал по улице Орджоникидзе и не уступил проезжую часть на перекрестке общественному транспорту, в результате чего произошло ДТП.

От столкновения Lada мгновенно вспыхнула со стороны водителя. Свидетелями аварии стали находившиеся поблизости полицейские, которые тут же бросились на помощь мужчине, но не успели. Машину мгновенно охватило пламенем, водитель погиб на месте происшествия.

«Предварительно, в общественном транспорте никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД.

По какой причине машина так быстро загорелась, установят эксперты.