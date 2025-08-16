Филиппо: Запад не равен всему миру, Россия никогда не была в изоляции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо опроверг утверждения о дипломатической изоляции России, подчеркнув, что западные страны не представляют весь мир, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Некоторые западные СМИ расценили состоявшийся на Аляске саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа как возможность для России преодолеть дипломатическую изоляцию. Однако, по словам Филиппо, мысли о том, что Москва в изоляции, иллюзорны. На самом деле Россия никогда не была в дипломатической изоляции.

«Никогда не было „дипломатической изоляции“ России. Не путайте страны „Большой семерки“ со всем миром. Не путайте Евросоюз со всем миром. Не путайте истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением. В странах БРИКС сегодня живет 3,6 миллиарда людей. Его ВВП выше, чем у „Большой семерки“, и разница возрастает с каждым годом», — отметил Филиппо.

Французский политический деятель считает, что Трамп, инициировав переговоры с Россией, просто признал реальное положение дел в мире и таким образом защищает национальные интересы своей страны — США.

Саммит Путина и Трампа состоялся на Аляске 15 августа. Политики общались 2 часа 45 минут в закрытом от СМИ режиме в формате «три на три». Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, много внимания уделили украинскому конфликту. Несмотря на то, что никакие сделки не были заключены, оба лидера признали переговоры успешными и своевременными.

Путин и Трамп несколько раз пожали друг другу руки. Мировые СМИ обратили внимание, что поведение политиков напоминало встречу добрых друзей. Этот факт создал некое напряжение на Украине и внутри Евросоюза.