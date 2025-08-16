Мерц дал Зеленскому «мастер-класс» по правилам поведения в Белом доме

Мерц перед поездкой Зеленского в Белый дом рассказал, как ему надо себя вести

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился рекомендациями с президентом Украины Владимиром Зеленским перед его поездкой в США о том, как следует себя вести в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы не повторить февральский скандал, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ARD.

Мерц дал некоторые рекомендации Зеленскому перед его поездкой в Вашингтон, чтобы избежать повторения февральского инцидента, когда встреча Зеленского с президентом США завершилась скандалом.

Мерц отметил, что недавно сам успешно посетил Вашингтон благодаря тщательной подготовке, и решил поделиться своим опытом с украинским коллегой относительно правильного поведения в Белом доме. При этом он не рассказал деталей своего «мастер-класса».

Во время визита в Белый дом 28 февраля украинский президент не смог подписать планируемое соглашение о совместной разработке природных ресурсов Украины. Президент США выразил недовольство действиями украинской стороны и настаивал на необходимости прекращения боевых действий, а также призвал воздержаться от критических высказываний в адрес российского президента.

Ситуация обострилась, когда украинский лидер начал оправдывать свою позицию и обвинять российскую сторону. После напряженного диалога украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом без подписания запланированного документа. Позднее президент Украины выразил сожаление о произошедшем инциденте и заявил о готовности к скорейшему началу переговорного процесса.

Новая поездка Зеленского в Белый дом запланирована на 18 августа. Предполагается, что на ней будут обсуждать в том числе итоги российско-американского саммита, который состоялся 15 августа на Аляске.