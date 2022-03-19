РИАМО - 19 мар. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов обратился к известному американскому актеру и политику Арнольду Шварценеггеру с предложением приехать на Донбасс, чтобы узнать правду о денацификации Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Ранее Шварценеггер снял видео, в котором осудил проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.

«Здравствуй, Арни! С годами ты не теряешь актерских и режиссерских навыков – снял запоминающийся ролик. Ты назвал российский народ своим другом и захотел «рассказать правду». Сразу скажу: у тебя не получилось. Поэтому позволь мне по-дружески рассказать тебе, что действительно происходит на Украине и что там делает российская армия», – заявил Миронов.

Он отметил, что слова актера могут звучать убедительно для непосвященной американской аудитории, но не для жителей Донбасса, которые 8 лет страдали от ежедневных обстрелов и издевательств украинских националистов.

«Ты упомянул кумира своей юности – знаменитого советского тяжелоатлета Юрия Власова. Так вот он как раз был уроженцем Донбасса, из Макеевки, по жителям которой буквально на днях украинская армия нанесла удар мощной ракетой «Точка-У». До этого такой же ракетой они убили 21 жителя Донецка. Поезжай на Родину человека, которого ты почитаешь, и узнай у людей, где правда, а где ложь», – подчеркнул депутат.

По его словам, Шварценеггер распространяет фейки, когда говорит о том, что российская армия «бомбит роддома». На самом деле, Мариуполь неонацисты из батальона «Азов» превратили в концлагерь для мирных жителей. Они прикрываются ими как живым щитом, оборудуют огневые позиции в детских садах, школах и в том самом роддоме.

По мнению Миронова, актер ошибочно утверждает, что в стране, президентом которой является еврей, не может быть нацистов. Национальность лидера в данном случае ни на что не влияет, иначе на Украине были бы запрещены нацбатальоны, включая «Азов», который в США признан экстремистским.

«Ты вспоминаешь про своего отца, который участвовал в нападении на мой родной Ленинград. Говоришь, что потом он всю жизнь испытывал угрызения совести за это. Было за что. В отличие от моего отца, который защищал свой Ленинград. И в отличие от советских солдат, которые в 1945 году освобождали от нацистов чужую им, но родную для тебя Австрию. А потом проводили там денацификацию, благодаря которой Австрия сейчас процветает. За это процветание отдали свои жизни более 40 тыс. моих соотечественников», – добавил парламентарий.

Миронов подчеркнул, что солдатам и гражданам РФ не может быть стыдно за то, что они освобождают братскую Украину от неонацистов – прямых идейных последователей тех, от кого пострадали россияне и миллионы людей во всем мире.

«Наверное, из солнечной Калифорнии всего этого не видно. Поэтому если ты действительно хочешь знать правду, вставай со своего дивана и приезжай на Донбасс», – заключил Миронов.