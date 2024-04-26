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SHOT: мощный взрыв произошел в отеле Aqua Villa в Краснодарском крае

Мощный взрыв произошел в краснодарском отеле Aqua Villa, сведения о пострадавших в настоящий момент выясняются, передает SHOT .

По предварительным данным, возгорание произошло на одном из верхних этажей гостиницы в поселке Лермонтово Туапсинского района.

Информация о пострадавших и что именно взорвалось, уточняется.

На сайте отеля указано, что Aqua Villa находится в экологически чистом курортном районе черноморского побережья Краснодарского края – рядом с лесным массивом и вдалеке от федеральной автодороги.