В Волоколамском округе завершилась акция «Диктант Победы»

В Волоколамске завершилась историческая акция, все участники сдали бланки с ответами на проверку. «Диктант Победы» 2024 года стал важным событием для всех участников, поскольку он напомнил о важности сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения на примере героев Великой Отечественной войны, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В тестировании приняли участие более 500 волоколамцев, которые проверили свои знания на десяти уникальных площадках города.

Почетными гостями на торжественной церемонии открытия центральных площадок, базирующихся на территории Волоколамских СОШ № 2 и СОШ № 3, стали исполняющая полномочия Секретаря Местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Козлова, руководитель фракции Анна Шестеркина, депутаты фракции Сергей Шорников, Светлана Маменко, Вера Бабушкина, Татьяна Шаргаева и Татьяна Донская, член Местного политического совета, начальник Управления системой образования Марина Марнова, член Местного политического совета Олег Паршин, член партии, полковник в отставке, председатель комитета местного отделения ветеранов ВС РФ Волоколамского городского округа, кавалер двух орденов «Красной звезды», орденского знака «За верность Отечеству» Валерий Гурин.

Все они сразу после открытия приступили к выполнению тестирования.

Также, участниками акции стали активисты «Молодой Гвардии Единой России», сторонники партии, руководители и педагогический состав образовательных учреждений города, участники военно-патриотического движения «Юнармия», «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», а также активные жители Волоколамска.

«Диктант Победы прошёл успешно, все участники справились с заданиями. Теперь они смогут оценить свои знания и понять, какие темы требуют дополнительного изучения. Завершение Диктанта Победы стало ярким событием, которое напомнило о важности сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения на примере героев Великой Отечественной войны», — отметил депутат фракции Сергей Шорников.

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что для многих жителей Подмосковья «Диктант Победы» стал одной из знаковых акций в патриотическом календаре России.

«Великая Отечественной война, без преувеличения, затронула каждую российскую семью, именно поэтому из года в год все большее количество наших граждан в конце апреля садится за парту и пишет „Диктант Победы“. Для каждого участника — это дань уважения подвигу наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни защитили мир от нацизма», — заявил Игорь Брынцалов

Напоминаем, данная акция организована «Единой Россией» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Результаты исторического диктанта будут известны позднее. По итогам все участники получат дипломы, а победители ценные подарки.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.