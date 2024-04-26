В столичном музее «Гараж» силовики проводят обыски

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Полиция пришла с обысками в музей современного искусства «Гараж» в Москве

Полицейские пришли с обысками в московский музей современного искусства «Гараж». Сотрудники прибыли в архивный корпус в Парке Культуры, а также в здание Наркомфина на Новинском бульваре, сообщает Telegram-канал «Осторожно , новости!».

Начальникам и кураторам музея запретили пользоваться мобильными телефонами до завершения мероприятий. Также они не могут уйти из помещений.

Причина визита полиции неизвестна. Многие сотрудники предполагают, что обыски проводят из-за «ЛГБТ*-литературы», которая есть в архиве «Гаража».

«Гараж» — российский музей современного искусства. Основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры.

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