Развивавшаяся «Билайном» сеть «Ноу-хау» оказалась на грани банкротства

Арбитражный суд принял иск от Федеральной налоговой службы к ООО «Мобиленд» (работает под брендом «Ноу-хау» — прим. ред.) с требованием обанкротить компанию, сообщает РБК .

Ретейлер начал испытывать серьезные сложности после того, как из России массово начали уходить знаменитые бренды. Компания стала закрывать свои магазины в Москве в начале 2024 года, но еще 47 точек продолжают работать.

По данным Rusprofile, выручка «Мобиленда» в 2023 году упала на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 233 млн рублей. Число сотрудников сократилось более, чем в два раза, в штате остались 100 человек.

Ранее глава «Билайна» Александр Торбохов опроверг заявление, что «Теле2» обогнал его компанию по выручке. Он утверждает, что сотовый оператор остался на третьем месте по данному показателю.