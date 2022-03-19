РИАМО - 19 мар. За прошедшие сутки в России госпитализировали 4524 пациента с подтвержденным коронавирусом, это на 17,2% меньше, чем днем ранее (5513), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки выявили 32 958 случаев заболевания, выздоровели 95 558 человек, жертвами пандемии стали 495 заболевших.

Всего в стране зафиксировано 17 551 657 случаев инфицирования, врачи вылечили 16 135 267 пациентов, умерли 364 058 человек.

В РФ отмечается стабилизация ситуации по Covid-19. Коллективный иммунитет от инфекции в стране составляет 51,7%.

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