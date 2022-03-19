РИАМО - 19 мар. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2064 пациента, всего инфекцию в регионе победили 921 428 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы Подмосковья было доставлено 119 пациентов с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 709 случаев заболевания, скончались 19 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 954 935 случаев коронавируса, умерли 14 607 пациентов с диагностированной инфекцией.

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