Депутат Картаполов допустил участие военных из КНДР в новых боях на СВО

После освобождения Курской области северокорейские военные могут быть задействованы на других участках фронта, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, сейчас армейцы из КНДР «готовятся к другим задачам, к каким — узнаем позже», сообщает «Интерфакс» .

«Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — прокомментировал законодатель в беседе с журналистами.

Картаполов также полагает, что военнослужащим из Северной Кореи стоит принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за содействие в деоккупации Курской области. После этого Кремль заявлял, что Москва также может оказать Пхеньяну военную помощь.

Накануне Минобороны впервые показало военных из КНДР, освобождавших Курскую область.