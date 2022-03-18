РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Родители выпускников Домодедова могут попробовать свои силы в написании ЕГЭ по математике 23 марта, сообщила начальник управления образования округа Елена Болмазова.

Мероприятие пройдет в гимназии №5 Домодедова. Начало в 14:00. В этом году в акции также примут участие глава городского округа Михаил Ежокин и представители администрации Домодедова.

«Приглашаем родителей принять участие в акции на территории городского округа Домодедово. В 2022 году предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Акция призвана познакомить родительскую общественность с экзаменационной процедурой, помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к основному государственному экзамену.

Желающим принять участие необходимо обратиться в МАОУ Домодедовскую гимназию №5 или в управление образования по телефону 8(496)79-772-00. При себе необходимо иметь паспорт и черную гелевую ручку.