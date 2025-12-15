Шла в клип Крида, а попала на сайт эскорт-услуг: зумершу развели на нюдсы

25-летнюю девушку развели на обнаженное фото, предложив якобы сняться в клипе певца Егора Крида. После «кастинга» ее снимки появились на сайте эскорт-услуг, сообщает SHOT .

Девушка перебралась в Москву, где подрабатывала СММ-специалистом и танцовщицей. Во время онлайн-поиска работы она увидела на предложение для танцоров: сняться в клипе Крида.

После отклика с соискательницей связались по видеосвязи. Сначала «работодатели» попросили ее показать соблазнительную проходку, а затем — оголиться, чтобы посмотреть есть ли на ней тату и шрамы. При этом велась запись «кастинга», но девушку об этом не предупредили.

После созвона танцовщице начали приходить сообщения от анонимных людей в соцсетях, которые писали, что голые снимки девушки выложили на сайт «шкур» и теперь ее хотят заказать.

Позже с соискательницей связались мошенники. Аферисты предложили ей скинуть 20 тыс. рублей за удаление анкеты с голыми фото, но пострадавшая отказалась, так как гарантий удаления не было.

Ранее в Башкирии требуют аннулировать выданное Криду звание заслуженного артиста республики из-за его песен «Бери в рот» и Pussy Boy.

