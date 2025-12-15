Судороги и рвота: какие симптомы при ОРВИ и гриппе у ребенка должны насторожить

В осенне-зимний сезон число случаев ОРВИ и гриппа у детей традиционно растет, протекая как в легкой форме, так и приводя к серьезным осложнениям. О настораживающих симптомах, которые могут указывать на тяжелое течение заболевания у детей, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Исецкая.

Как обратила внимание врач, ОРВИ представляет собой большую группу респираторных вирусных инфекций. Грипп — отдельный возбудитель (вирусы типов А и В), который обычно переносится тяжелее и чаще вызывает осложнения у детей.

«Большинство ОРВИ проходит в легкой или среднетяжелой форме — достаточно симптоматического лечения, чтобы снизить температуру, облегчить кашель, заложенность носа и боль в горле. Грипп же нередко начинается внезапно с высокой температуры, головной боли, слабости, сухого кашля, боли в глазах и выраженной интоксикации», — объяснила педиатр.

При тяжелом течении, которое чаще наблюдается у маленьких детей, температура может подниматься до 40 градусов и плохо снижаться препаратами. Возможны симптомы нейротоксикоза — галлюцинации, судороги, спутанность сознания, рвота. На 3–4 сутки может развиться вирусная пневмония с нарастающей дыхательной недостаточностью, иногда — геморрагический синдром. К редким, но опасным осложнениям гриппа относятся инфекционно-токсический шок, миокардит и гемолитико-уремический синдром.

«Если у ребенка длительная высокая температура выше 39 градусов, которая плохо сбивается, ребенок мало пьет, вялый, сонливый, плохо реагирует на окружающее, необходимо сразу вызывать скорую помощь. У малышей поводом для вызова врача может стать даже субфебрильная температура при отказе от еды и выраженной вялости», — подчеркнула специалист.

В группу особого риска входят дети до 3 лет, младенцы, пациенты с хроническими заболеваниями, врожденными патологиями и иммунодефицитами.

«Самой эффективной защитой от тяжелых форм гриппа считается вакцинация, начинать ее можно с 6 месяцев. Также важно снижать риск заражения: ограничивать контакты в сезон эпидемий, прививать старших членов семьи», — отметила Исецкая.

Она добавила, что большую роль играют общие меры профилактики: регулярное мытье рук, уменьшение контактов рук с лицом, проветривание помещений, влажная уборка, прогулки на воздухе, избегание людных мест и укрепление иммунитета за счет режима, спорта и питания.

«Заболевший ребенок должен находиться под наблюдением педиатра, чтобы своевременно корректировать лечение, отслеживать осложнения и при необходимости направить на госпитализацию», — резюмировала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.