Введены временные ограничения в аэропорту Шереметьево из-за дронов

Он обеспечивает прилет и вылет лайнеров по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам посоветовали быть готовым к более длительному ожиданию своих рейсов из-за мероприятий по обеспечению безопасности.

В аэропорту могут быть корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса можно узнать через каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот (если есть).

Сейчас ситуация в пассажирских терминалах Шереметьева спокойная.

Ранее пресс-служба Минобороны страны рассказала, что 130 беспилотников ВСУ перехватили над РФ этой ночью. Из них 25 — над Московским регионом, в том числе 15 летевших на столицу.

