Эксперт рассказал россиянам, как не лишиться работы из-за ИИ

В период времени, когда искусственный интеллект (ИИ) развивается с большой скоростью, часть россиян рискует остаться без работы, так как их задачи будут переданы нейросетям. Однако даже при внедрении ИИ в бизнес у работников есть шанс сохранить свое рабочее место. В разговоре с РИАМО руководитель образовательного направления «Битрикс24» Михаил Беляев рассказал, что при развитии нейросетей жители страны могут интегрировать технологию в свою работу и развивать навыки, которые не доступны ей.

Как не лишиться работы из-за ИИ

В связи с нехваткой квалифицированных специалистов и стремлением к повышению производительности, автоматизация набирает обороты. В конечном итоге, искусственному интеллекту будет передано все, что можно автоматизировать. Хотя профессий, исчезающих полностью, будет немного, значительная часть рабочих процессов уже переходит на так называемый «AI-аутсорсинг», включая расшифровку телефонных разговоров и принятие управленческих решений. Чтобы оценить риск для своей профессии, достаточно разбить свой рабочий день на повторяющиеся операции и определить, какие из них можно описать инструкцией — именно эти задачи первыми будут переданы ИИ. Если таких операций много, целесообразно переориентироваться на области, где алгоритмам сложнее: работа в условиях неопределенности, обработка исключений, взаимодействие с людьми, принятие ответственности за результаты.

Как работникам приспособиться к переменам

Первое, что необходимо делать сотруднику на регулярной основе, — это самостоятельно адаптировать свою деятельность: выявлять задачи, которые можно делегировать ИИ, определять устаревающие навыки и возникающие новые требования.

Следующий этап — интеграция искусственного интеллекта в повседневную работу. Для этого существуют два основных принципа. Первый: результативность нейросети напрямую зависит от точности поставленной задачи, аналогично работе с живым специалистом. Необходимо научиться четко формулировать цели, ограничения, критерии оценки и грамотно передавать необходимый контекст. Второй: ответственность за результат деятельности ИИ несет человек. Нейронные сети подобны одаренным практикантам: они способны выполнить значительный объем работы, но не несут ответственности за ошибки. Поэтому сотрудникам следует заранее планировать процесс приемки и проверки результатов еще на этапе постановки задачи.

Также важно, чтобы сотрудники не использовали нейросети втайне от работодателя. Некорректное использование ИИ влечет за собой риски для бизнеса, такие как утечка информации и неверная передача данных в общедоступные модели. Для эффективной и безопасной работы с AI-агентами руководство должно разработать регламент по их использованию. Если в компании такие правила отсутствуют, желательно обсудить с руководством основные принципы работы с нейросетями, прежде чем приступить к их применению для решения рабочих задач.

Что останется за человеком

Область задач, передаваемых ИИ, со временем будет расширяться, и сопротивление этому процессу не имеет смысла. Гораздо эффективнее — интегрировать технологию в свою работу, развивать навыки, недоступные ей, и сосредоточиться на ценности, которую вы создаете для организации.

