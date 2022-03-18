РИАМО - 18 мар. Украинские военные совершили ракетную атаку по Мелитополю. Она была отражена силами российских средств противовоздушной обороны, сообщает газета «Известия».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, атаку ВСУ совершили в ночь на пятницу. Они нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными частями по жилым кварталам.

Однако российским военным удалось уничтожить пусковые установки. Также Конашенков отметил, что в центре Мариуполя идут бои против националистов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию, денацификацию страны и освобождение населения Донбасса.

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