РИАМО - 18 мар. Министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата. У представителей России есть 72 часа, чтобы покинуть территорию Болгарии, сообщает ТАСС.

По словам посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, все 10 послов были признаны нежелательными персонами со стандартной для таких случаев формулировкой – по мнению болгарского МИД они ведут «деятельность, несовместимую с их статусом».

«Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», - прокомментировала Митрофанова.

Представители МИД Болгарии уточнили, что российские послы должны покинуть территорию государства в течение 72 часов.