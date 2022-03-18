РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске провели городской флешмоб, посвященный 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией, в ходе которого участники выстроились в слова «Крым наш!», сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие 150 юнармейцев, педагоги, представители власти и жители округа.

Флешмоб состоялся в преддверии значимой исторической даты на площади Славы. Сторонники партии «Единая Россия», студенты, юнармейцы, сотрудники учреждений культуры, молодежной политики, спорта и солисты Подольской филармонии выстроились в слова «Крым наш!» и растянули полотно флага России. Также участники акции спели гимн своей страны.

Так взрослые и дети выразили свое отношение и понимание значимости исторических побед страны. Участие обучающихся в данных военно-патриотических мероприятиях способствует формированию у ребят активной гражданской позиции, возрождению интереса к историческим событиям государства.



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