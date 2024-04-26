Мосстат: безработица в Москве сократилась на 26,7% в марте

Численность безработных граждан в столице составила на конец марта 2024 года 19,5 тысячи человек (из них 22,6% — граждане предпенсионного возраста), что на 26,7% меньше показателя конца марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосстата.

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, уменьшилась на 32,3%, по сравнению с соответствующей датой 2023 года, и составила 11,1 тысячи человек.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, на конец марта 2024 года на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы состояли 25,2 тысячи граждан, проживающих в столице. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года их число уменьшилось на 41,5%.

Заявленная же предприятиями и организациями потребность в работниках составила, по данным Мосстата, 103,8 тысячи человек (из них 65,6% — рабочие профессии). Этот показатель сократился, в сравнении с аналогичным месяцем 2023 года, на 7,5%.

Как показывают данные центров занятости, в марте 2024 года 4,6 тысячи граждан подали заявления о предоставлении государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы, что на 51,6% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.

Численность граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, составила 2,8 тыс. человек.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы в столице на конец марта 2024 года составил 0,3% (на конец марта 2023 года — 0,4%).