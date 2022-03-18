РИАМО - 18 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Севастополя и Крыма с годовщиной воссоединения с Россией. Он также отметил развитие сотрудничества между подмосковным парламентом и Государственным советом Крыма.

8 лет назад Крым воссоединился с Россией.

«Прекрасно помню настроения людей в Крыму и Севастополе: они все были шокированы переворотом в Киеве, справедливо опасались за свои жизни - националисты планировали приехать на полуостров и «навести порядок», — написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что тогда Россия обеспечила безопасность людей. Результаты открытого и прозрачного референдума продемонстрировали почти единогласную поддержку решения о возвращении Крыма России.

Брынцалов отметил, что Мособлдума сразу наладила продуктивное взаимодействие с Крымом и Севастополем, началось сотрудничество подмосковного парламента и Государственного совета Крыма. Официальное соглашение о сотрудничестве было подписано в 2017 году.

Спикер Мособлдумы рассказал, что сотрудничество развивается поступательными темпами, в первую очередь в сферах туризма, культуры, предпринимательства. Брынцалов выразил уверенность, что динамика развития сотрудничества сохранится.